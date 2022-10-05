القرقاوي: نجاح أي دولة عربية هو نجاح للجميع ولمستقبل العرب

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس متحف المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد عبدالله القرقاوي أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بفكرة التنمية وان نجاح أي دولة عربية هو نجاح للجميع ولمستقبل العرب.

حديث القرقاوي جاء خلال لقاء مع مجموعة كبيرة من الشخصيات والقيادات الإعلامية من ضيوف منتدى الإعلام العربي الذي استضافته دبي على مدار يومي 4 – 5 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 3000 من أبرز صناع القرار والمسؤولين والوجوه الإعلامية في العالم العربي.

وخلال الحوار الذي اداره الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب واستضافه متحف المستقبل، قال القرقاوي “تعلمنا من قيادتنا أننا بإمكاننا كعرب أن نحقق إنجازات علمية لم يشهدها التاريخ… وأن ما ينقل الشعوب العربية إلى المستقبل هو الابداع والتكنولوجيا والابتكارات الفريدة حيث أن اقتصاد العالم سيتغير بشكل كبير خلال المرحلة القادمة ويجب مواكبة المتغيرات والتطور التكنولوجي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة”.

وأكد محمد القرقاوي أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد يدرك أهمية التحرك، والتغيير والتطوير دون انتظار، ويراهن دائماً على الإنسان العربي ويؤمن بقدرته على تحقيق المستحيل، ولذلك تنطلق دبي والإمارات اليوم كتجربة حضارية وإنسانية يفخر بها العالم أجمع.

وتابع: “أن السر الحقيقي لدبي هو قيادتها المتمثلة في الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي انطلق بدبي نحو الريادة بفكره وفلسفته الخاصة”.

وأشار القرقاوي إلى أنه وفي العام 1959 نزل الشيخ محمد بن راشد في مطار لندن برفقة والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم للقاء رئيس الوزراء البريطاني حين ذاك.. وبعد هذه الزيارة بدأ حلم مطار دبي، الذي انتقل بفكره خلال سنوات قليلة من (مدرج ترابي) إلى أكبر مطار في العالم، ورمزاً من رموز النشاط الحضاري في مدينة تعشق تجاوز التوقعات وإنجاز ما يشبه المستحيل.

وقال القرقاوي، خلال احتفالية منتدى الإعلام العربي بمرور 20 عاماً على انطلاقه: “تشكل رؤى وتوجهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منهجاً استثنائياً، ورسخت فكراً قيادياً فريداً يتبنى الابتكار والتميز، ليصبح مصدر إلهام للحكومات ونموذجاً يحتذى عالمياً”.

وحول المستقبل الذي تحاول الإمارات الوصول إليه، قال : “يجب مواكبة التطور التكنولوجي بشكل مستمر لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، حلمنا الكبير وهدفنا الأساسي أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها في 2071، العالم في تغير مستمر وسريع والإمارات تواكب هذه التغيرات بكل إصرار”.

وهنا عاد الإعلامي عماد الدين أديب إلى التساؤل مجدداً، حول التنافس الذي تشهده الإمارات من قبل الشقيقة المملكة العربية السعودية بفكرها وقيادتها الشابة، وأوضح معاليه قائلاً: “نجاح الإمارات هو نجاح للسعودية، ونجاح السعودية هو نجاح للإمارات”، مؤكداً حاجة المنطقة العربية إلى مثل هذا التنافس الإيجابي الذي يصب في نهايته لخير الشعوب العربية وزيادة فرص التنمية.

وأضاف القرقاوي: القيادة الحكيمة في دولة الإمارات تؤمن بفكرة التنمية وأن نجاح أي دولة عربية هو نجاح للجميع ولمستقبل العرب، وهذا الفكر ليس وليد المصادفة، ففي العام 2006 ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في كتابه “تأملات”، بأن لديه حلم برؤية 10 مدن مثل دبي”، وبالتالي أي تنافس اقتصادي مع دبي هو حالة صحية تماماً، لأننا ندرك تماماً بان انفتاح المزيد من الدول في هذه المنطقة وازدهارها أمر جيد للجميع”.

وأشار إلى الارتباط الوثيق بين العلم والقراءة، لافتاً إلى أهمية مشروع تحدي القراءة العربي الذي أطلقه ورعاه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليشكّل نموذجاً عربياً فعالاً يعيد الأمل للأجيال القادمة، حيث شارك في المبادرة أكثر من 78 مليون طالب بمعدل قراءة بلغ 50 كتاباً سنوياً لكل طالب، كما أن المشاريع التنموية المستمرة التي يطلقها سموه لخدمة المنطقة يستفيد منها ما يزيد عن 91 مليوناً حول العالم.

وقال محمد القرقاوي، خلال الاحتفالية الخاصة لمنتدى الإعلام العربي في متحف المستقبل: “أن “إنسان الإمارات” هو أكبر إنجاز تفخر به الإمارات، وأن أبناء الإمارات هم نتاج فكر القيادة الرشيدة، وهم صانعو مجد الإمارات ونموذج نجاح للبشرية”.