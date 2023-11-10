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القصف الإسرائيلي تجدد على قطاع غزة

منذ 12 ثانية
من القصف على غزة

من القصف على غزة

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يعيش شمال قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، جولة قصف إسرائيلية عنيفة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

كما جددت إسرائيل، قصفها المدفعي على محيط مستشفى الشفاء الواقع في غرب قطاع غزة، بحسب مراسل “العربية/الحدث”، الذي أفاد بوقوع اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين في محيط المستشفى الأكبر في القطاع.

وتابع “الجيش الإسرائيلي يستهدف مولد كهرباء خلف مستشفى الشفاء في غزة”.

من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية منير البرش اليوم الجمعة إن أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، في تصريحات نشرها المركز الفلسطيني للإعلام، إن إسرائيل قصفت ساحات مستشفى الشفاء ومحيطه.

كما أضاف القدرة أن سيارات الإسعاف لا تستطيع الحركة نتيجة هذا “القصف الجنوني”.

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