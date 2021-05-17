القصف الإسرائيلي يتجدد على غزة… وهذا ما استهدفه

جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها اليوم الاثنين للمناطق الشرقية لرفح بجنوب قطاع غزة، وغيرها من المناطق في القطاع.

كما قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية منزلا في بيت لاهيا، إضافة إلى سقوط عدة قذائف مدفعية على مقبرة البلدة بشمال القطاع، واشتعلت في عدد من منازل المواطنين والأراضي الزراعية بمنطقة زلاطة بشرقي رفح جراء القصف المدفعي المتواصل.

وقصف الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الغرة في حي الصبرة، ومنزل لعائلة الحداد في منطقة الشعف بحي التفاح في شرق مدينة غزة، ومنزلا في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بشمال قطاع غزة، و استهدف القصف الإسرائيلي مصنع “فومكو” في شرق جباليا بشمال القطاع.

المديرية العامة للدفاع المدني قالت في بيان: “استهدفت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، مصنعا للإسفنج في شرق مخيم جباليا بشمال القطاع بعدة قذائف فوسفورية حارقة وقذائف دخانية، ما أدى لاشتعال حرائق كبيرة في المخازن، كونها تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، وتواجه فرق الإطفاء منذ عدة ساعات صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق، وتبذل كل جهودها من أجل منع امتداد النيران لأماكن أخرى ومنازل المواطنين المجاورة”.

تابع البيان:”نُحذر من استمرار استهداف الاحتلال للمنشآت والمصانع التي تحتوي على مواد أساسية وأولية سريعة الاشتعال، كما جرى قبل يومين في أحد المصانع ببلدة بيت لاهيا، واستنزف جهوداً كبيرة في إخماده.. وإن تكرار استهداف تلك المنشآت يستنزف بشكل كبير قدرات وطاقات فرق كبيرة من جهاز الدفاع المدني في التعامل مع تلك الحوادث، مما يعيقنا عن القيام بمهامنا في مناطق أخرى بشكل متزامن، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على جميع مناطق قطاع غزة، ما يستدعي وقفة عاجلة وجادة من كافة الجهات المعنية من أجل وضع حد لتلك الاستهدافات”.

من جانب آخر قال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن التقديرات الأولية لخسائر الشركة بلغت 8 ملايين دولار حتى الآن، وأن كميات الوقود المتوفرة تساعدنا على تشغيل الكهرباء ليومين أو ثلاثة كأقصى حد، مطالبا الجانب الإسرائيلي فتح معبر كرم أبو سالم وإدخال الوقود.

ولفت المتحدث إلى أن الطواقم غير قادرة على الوصول إلى المناطق المستهدفة جراء القصف الإسرائيلي للطرق، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.