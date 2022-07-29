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القضاء الأوكراني يخفف الحكم على جندي روسي بتهمة القتل

منذ 39 دقيقة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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خفضت محكمة أوكرانية، اليوم الواقع في 29 تموز 2022، عقوبة بالسجن المؤبد إلى 15 عاما صدرت في مايو بحق جندي روسي بتهمة القتل المتعمد، في أول محاكمة تنظر في جريمة حرب في هذا البلد.

وقال بيان نشر على موقع محكمة الاستئناف في كييف “وفقا لنتيجة مراجعة الاستئناف، لبّت المحكمة جزئيا المطالب الواردة في الاستئناف الذي قدمه الدفاع”.

ونقلت فرانس برس عن البيان أن الجندي الروسي “فاديم شيشيمارين حُكم عليه بالسجن 15 عاما”.

وتمت مراقبة المحاكمة عن كثب باعتبارها اختبارًا مبكرًا لما إذا كان من الممكن إجراء محاكمات عادلة أثناء النزاع المستمر ومدى كفاءة نظام العدالة المحاصر في أوكرانيا في مواجهة المهمة الهائلة المتمثلة في محاكمة الآلاف من قضايا جرائم الحرب المعقدة.

وقال منتقدون إن الحكم على فاديم شيشيمارين، وهو جندي متعاقد يبلغ من العمر 21 عامًا اعترف بارتكاب جريمة قتل مدني وأدين في مايو، كان قاسيًا بشكل لا داعي له، نظرًا لاعترافه بالجريمة، وقال إنه كان ينفذ الأوامر وأعرب عن ندمه.

وطعن محامي الدفاع عنه، فيكتور أوفسيانكوف، أمام المحكمة لتقليص العقوبة إلى 10 سنوات. وقال إنه من المرجح بشدة أن يعاد شيشيمارين إلى روسيا في عملية لتبادل الأسرى.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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