الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القضاء الأوكراني ينتقد عدم وفاء طهران بتعهداتها في قضية إسقاط الطائرة

22 - أكتوبر - 2021
ضحايا الطائرة الأوكرانية

ضحايا الطائرة الأوكرانية

A A A
طباعة المقال

صرحت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، اليوم الجمعة 22 أكتوبر (تشرين الأول) بأن طهران لم تفِ بوعودها بالتعاون في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وجاءت تصريحات فينيديكتوفا خلال لقائها حامد إسماعيلون، المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بالقرب من طهران.

وشدد البيان الصادر عن مكتب المدعية العامة الأوكرانية، على أن البلدين “تحركا في اتجاهات منفصلة” خلال العام الماضي وأن أوكرانيا ليس لديها إمكانية الوصول إلى أدلة التحقيقات الإيرانية.

كما قالت المدعية العامة الأوكرانية إن بلادها لم تتلقَّ التعاون اللازم من الدول المتضررة الأخرى لتشكيل فريق تحقيق مشترك.

وجرت الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأوكرانيا في يونيو الماضي بشأن إسقاط الطائرة بصواريخ الحرس الثوري في كييف، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إنهم غير راضين عن نتيجة المفاوضات.

كما أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كولبا في يوليو الماضي أن كييف مستعدة لرفع القضية إلى المحاكم الدولية إذا فشلت المحادثات مع طهران.

يشار إلى أن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب فتح هذا العام جناحًا خاصًّا لرابطة ضحايا الطائرة الأوكراني.

وأعلنت الرابطة في 31 أغسطس الماضي أن القضاء الإيراني “برّأ” الجناة والمسببين الرئيسيين لحادث تحطم الطائرة وأنه لم يتحمله سوى عدد قليل من الضباط ذوي الرتب العسكرية الدنيا.

    المزيد من أخبار العالم

    محمد القحطاني
    فيديو.. لحظة وفاة السفير "محمد القحطاني" على الهواء مباشرة
    انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي
    احتياطيات النفط الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 1985
    جون بولتون
    واشنطن تتهم عضو بالحرس الثوري بالتآمر لقتل جون بولتون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!