القضاء الإيراني يتهم روحاني بالتدخل في أسواق العملات والأسهم

أعلن جهاز القضاء في إيران، اليوم، عن فتح عدد من القضايا ضد الرئيس السابق للبلاد حسن روحاني، بتهم التدخل في أسواق العملات الأجنبية والأسهم.

وقال متحدث القضاء الإيراني مسعود ستايشي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة طهران: “فتحنا ملفات قضائية عدة بحق روحاني بسبب تدخلاته في أسواق العملات الأجنبية والأسهم خلال فترة حكمه”.

ولم يذكر ستايشي مزيداً من التفاصيل بشأن التهم الموجهة لروحاني، لكنّه قال: “كون روحاني من رجال الدين، فستُحال ملفاته إلى مكتب المدعي العام الخاص برجال الدين، بما يتماشى مع الاختصاص القضائي ذات الصلة”.

وشغل روحاني الإصلاحي، منصب رئيس إيران لفترتين مدتهما أربع سنوات بين 2013 و2021، ليخلفه الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء السابق في آب (أغسطس) 2021.

وخلال ولايته الثانية (2017-2021)، تعرضت حكومة روحاني لانتقادات واسعة بسبب تدخلاتها في سوق العملات الأجنبية، حيث تراجعت قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار.

وفي 2019، حُكم على شقيق روحاني، حسين فريدون، بالسجن 7 سنوات في قضايا فساد، والتي تم تخفيضها لاحقاً إلى خمس سنوات، وفق وكالة أنباء “فارس” المحلية شبه رسمية.