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القضاء البريطاني يرفض الإفراج عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج‎

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 6 - يناير - 2021 4:48 مساءً
جوليان أسانج

جوليان أسانج

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رفض القضاء البريطاني، الأربعاء، الإفراج بكفالة عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس.

وأشارت قاضية محكمة في لندن إلى احتمال هروبه في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتسلمه من بريطانيا.

وقضى أسانج أكثر من ثماني سنوات متحصنا في سفارة الإكوادور بلندن أو حبيسا في السجن.

لكنه انتصر في محاولة لوقف تسليمه للولايات المتحدة لمواجهة 18 اتهاما بانتهاك قانون التجسس، والتآمر لاختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية، وطلب بعد ذلك الإفراج عنه بكفالة.

وقالت القاضية فانيسا باريتسر: ”لدي قناعة بأن هناك أسسا واقعية تدفع للاعتقاد بأن أسانج، في حالة الإفراج عنه اليوم، لن يسلم نفسه للمحكمة لمواجهة إجراءات الطعن“.

وتقول وزارة العدل الأمريكية إنها ستواصل السعي لتسلم أسانج.

وقالت باريتسر: ”فيما يتعلق بأسانج فإن هذه القضية لم يتم حسمها بعد.. نتيجة هذا الطعن غير معروفة حتى الآن“.

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