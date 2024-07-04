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القضاء التونسي يأمر بسجن صهر بن علي في قضايا إرهاب وفساد

منذ ساعتين
سليم شيبوب

سليم شيبوب

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أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أمس الأربعاء، أمرا بإيداع رجل الأعمال، سليم شيبوب، في السجن، على خلفية قضية تتعلق بالإرهاب. بحسب وسائل إعلام تونسية.

وفي يونيو الماضي، أوقفت السلطات التونسية شيبوب، بأمر من المحكمة، تبعا للبحث التحقيقي المنشور لدى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعلق بأحد المحامين المتورطين في شبهات إرهاب والمودع على ذمة القضية، حسب ما أفادت قناة “نسمة” المحلية.

وشيبوب هو صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكان متورطا في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكم بن علي (1987-2011).

وكان شيبوب أكثر وجوه نظام بن علي قربا من الناس، لكونه كان يدير أكبر النوادي الرياضية في البلاد “الترجي الرياضي التونسي”، ومتزوج بدورساف، ابنة بن علي من زواجه الأول.

وغادر شيبوب تونس إبان الاحتجاجات في يناير 2011، حيث كان يقيم بدولة الإمارات، لكنه عاد إلى البلاد في 2014، ومنذ ذلك الحين، يواجه العديد من الملاحقات القضائية، حيث أوقفته السلطات أكثر من مرة.

    المصدر :
  • الحرة

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