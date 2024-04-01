القضاء الروسي يمدد حبس الصحفية بإذاعة أوروبا الحرة على ذمة المحاكمة

ذكر أحد شهود رويترز من قاعة محكمة روسية‭‭‭ ‬‬‬أن السلطات القضائية مددت حبس الصحفية بإذاعة أوروبا الحرة ألسو كورماشيفا على ذمة المحاكمة حتى الخامس من يونيو حزيران.

وكورماشيفا، التي تحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية، متهمة بانتهاك قانون “العملاء الأجانب”. وتصف إذاعة أوروبا الحرة سجنها بأنه غير عادل وله دوافع سياسية.

وكورماشيفا المعتقلة، هي محررة في خدمة إذاعة أوروبا الحرة باللغة التترية، “تتار بشكير” الممولة من الكونغرس الأميركي، وتمّ توقيفها في مدينة قازان بوسط روسيا.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، أنّ محكمة حي سوفيتسكي في مدينة قازان الرئيسية في جمهورية تتارستان، قضت بضرورة إبقائها رهن التوقيف “كإجراء احترازي” علمًا أنها تواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات، إذا أدينت بالتهم الموجهة إليها.

ودعت إذاعة أوروبا الحرة إلى الإفراج “على الفور” عن كورماشيفا.