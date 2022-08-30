الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القضاء الفرنسي يقضي بإمكانية ترحيل إمام مغربي

منذ 6 دقائق
القضاء الفرنسي

القضاء الفرنسي

A A A
طباعة المقال

قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الثلاثاء، بإمكانية ترحيل إمام مغربي مولود في فرنسا اتهمته الحكومة بالحض على الكراهية.

هذا القرار ألغى حكمًا سابقا أصدرته محكمة في باريس بتعليق أمر إبعاد الواعظ “حسن إيكوسين” في تموز، بعد اتهامه “بالتحريض على الكراهية والتمييز والعنف”، لا سيما ضد الجالية اليهودية والنساء.

وخلافًا للحكم الأول، وجد مجلس الدولة، الذي يعمل كمحكمة عليا للعدالة الإدارية، أنّ ترحيله إلى المغرب لن يكون تدخلًا غير متناسب مع حقه في أن تكون له حياته الخاصة والأسرية.

وُلد إيكوسين (58 عاما) في فرنسا حيث تعيش أسرته أيضا لكنه لا يحمل الجنسية الفرنسية.

ووصف وزير الداخلية “جيرالد دارمانان” على تويتر الحكم بأنه “نصر كبير للجمهورية. سيتم ترحيله”.

وردّت محامية إيكوسين على تويتر بأن المعركة القانونية لم تنته بعد، وأنّ موكلها لا يزال يفكّر في اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
هل يخطّط جونسون للعودة إلى الحياة السياسية؟
المنطقة الخضراء في العراق (رويترز)
بعد إغلاق وجيز.. إيران تعيد فتح حدودها مع العراق
حصاد موسم العنب في إسبانيا باكرًا (رويترز)
بسبب الحرّ.. المزارعون الإسبان يحصدون محاصيل الكروم باكرًا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
مصرف لبنان
مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
الموز له العديد من الفوائد الصحية
طبيب بريطاني يكشف طريقة سريعة لإنقاص الوزن