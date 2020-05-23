القطارات في تركيا تستأنف عملها الخميس

أعلنت الحكومة التركية السبت أن بعض القطارات التي تعمل بين المدن ستستأنف رحلاتها هذا الأسبوع مع تخفيف البلاد إجراءات العزل العام الجزئي الذي فرضته بسبب فيروس كورونا، في حين قال رئيس شركة الخطوط الجوية التركية إن من المرجح ألا يكون هناك تخفيض في عدد العاملين في الشركة على مدى عامين.

وفي إطار العزل العام أمرت تركيا السكان بالبقاء في المنازل في العطلات الأسبوعية وأغلقت المطاعم والمدارس كما أغلقت معظم حدودها وأوقفت بعض السفر بين المدن الكبيرة للحد من انتشار الفيروس. وبدأت السلطات تخفيف القيود قائلةً إنها تستهدف إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً. وسيكون بإمكان القطارات ابتداء من يوم 28 أيار القيام بستة عشر رحلة في اليوم بين مدن تشمل أنقرة واسطنبول.

وفي مقابلة مع الموقع الإخباري “خبر ترك” قال رئيس الخطوط الجوية التركية إلكر أيجي إن الشركة تهدف إلى “حماية العمالة” حتى نهاية عام 2021. وقال “مهمتنا مقاومة تسريح العمالة بقدر ما نستطيع”.

وتوفي قرابة 4300 شخص بفيروس كورونا المستجد في تركيا التي تأتي في المرتبة التاسعة بين دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 إذ سجلت أكثر من 154 ألف حالة.