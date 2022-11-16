القلق حول اصابات كوفيد في الصين يدفع بأسعار النفط للانخفاض

تراجعت أسعار النفط الأربعاء مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، مما أثار مخاوف من انخفاض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستوردة للخام في العالم، وهو ما طغى على المخاوف بشأن تصاعد التوتر الجيوسياسي وتضاؤل المعروض من النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 93.26 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 86.23 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط ارتفعت عند التسوية أمس الثلاثاء 15\11\2022 بعد تعليق إمدادات النفط مؤقتا لأجزاء من شرق ووسط أوروبا عبر جزء من خط أنابيب دروجبا، وفقا لمشغلي خط أنابيب النفط في المجر وسلوفاكيا.

وتزامن الاضطراب مع انفجار في قرية بشرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية أسفر عن مقتل شخصين وأثار احتمال امتداد نطاق الصراع الروسي الأوكراني.

وفي الصين، تؤثر زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 على المعنويات على الرغم من الآمال التي صاحبت تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

وأدى ذلك إلى إضعاف توقعات نمو الطلب على النفط، إذ توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب إلى 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2023 من 2.1 مليون برميل يوميا هذا العام.

وفي وقت سابق، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل\نيسان بسبب تصاعد التحديات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات الصناعة انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما قدم بعض الدعم لأسعار النفط.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر\تشرين الثاني، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

ومن المقرر صدور بيانات المخزون الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار المنتجين بصورة أقل من المتوقع في أكتوبر\تشرين الأول، في إشارة إلى أن التضخم بدأ في الانحسار، مما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.