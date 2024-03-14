القمة الثانية.. تركيا ستناقش مع العراق "تفاهما مشتركا" بشأن الأمن

قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إن مسؤولين أتراكا كبارا سيناقشون قضايا أمنية وبشكل خاص العمليات التركية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق مع نظرائهم في بغداد اليوم الخميس 14\3\2024.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس المخابرات إبراهيم كالين محادثات مع نظرائهم العراقيين في بغداد في “قمة أمنية”.

وقال المسؤول لصحفيين “عقد المسؤولون الأتراك والعراقيون قمة أمنية في أنقرة في ديسمبر. واليوم سيعقدون القمة الثانية من نوعها. وسيناقشون تطوير تفاهم مشترك بشأن الحرب ضد الإرهاب”.

وكثفت أنقرة عملياتها عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني المتمركز في مناطق جبلية بشمال العراق وحذرت من توغل جديد في المنطقة.

وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية في 1984. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في التمرد.

وكان الصراع يدور منذ فترة طويلة بشكل رئيسي في المناطق الريفية بجنوب شرق تركيا لكنه يركز الآن بشكل أكبر على جبال منطقة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق حيث يتمركز مقاتلو حزب العمال الكردستاني.

ويقول العراق إن العمليات تنتهك سيادته، لكن أنقرة تقول إنها تحمي حدودها.

وقال المسؤول أيضا إن مسؤولين من الجيش التركي أجروا محادثات مع نظرائهم العراقيين خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة “إجراءات تعزيز أمن المدنيين” في المنطقة التي تجري فيها تركيا عمليات.

وتنفذ تركيا منذ 2019 سلسلة من العمليات عبر الحدود في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني أطلق عليها اسم “المخلب”.