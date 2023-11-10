الجمعة 26 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 10 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القمة السعودية الإفريقية: لضرورة وقف العمليات في غزة

منذ 36 دقيقة
A A A
طباعة المقال

شددت القمة السعودية الإفريقية على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وذكر البيان الصادر في ختام أعمال القمة، اليوم الجمعة، أن المشاركين أكدوا ضرورة تمكين المنظمات الأممية من أداء عملها في قطاع غزة.

إيقاف الهجمات والتهجير
كذلك أكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وشددوا على ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة خاصةً وكالة “الأونروا” ودعم جهودها في هذا الشأن.

    المزيد من أخبار العالم

    غزة تحت النار
    سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة: القوانين الإنسانية تطبق في أوكرانيا و "تُهمل" في غزة!
    وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
    غزة تحت النار
    بلينكن يندد بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي
    أمير قطر وولي العهد السعودي 
    غزة تحت النار
    أمير قطر يبحث مع ولي العهد السعودي التطورات في غزة

    الأكثر قراءة

    بنيامين نتنياهو
    لم يستطع الاحتمال.. انتحار الطبيب النفسي لبنيامين نتنياهو
    صاروخ ياخونت الروسي
    صاروخ ياخونت.. المفاجأة التي قد يهدد بها حزب الله الأسطول البحري الأمريكي!
    دبابات إسرائيلية
    طوفان الأقصى
    حرب شوارع والدبابات الإسرائيلية وسط قطاع غزة للمرة الأولى