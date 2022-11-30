القمح يرتفع وسط تفاؤل إزاء تخفيف قيود كورونا بالصين

ارتفع القمح في شيكاجو للجلسة الثانية على التوالي، الأربعاء، مدعوما بعمليات الشراء لتغطية مراكز البيع في نهاية الشهر وآمال المستثمرين في أن تخفف الصين قيود مكافحة كورونا، ومع ذلك يواجه القمح الانخفاض في نوفمبر تشرين الثاني بسبب المنافسة من الإمدادات عبر البحر الأسود.

وسجلت أسعار فول الصويا ارتفاعا أيضا، إذ لامست أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بأن الصين ستخفف القيود التي أثارت احتجاجات عامة نادرة عزز توقعات الطلب في مستورد السلع الضخم.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن المصدرين الأمريكيين باعوا 136 ألف طن من فول الصويا لتسليمها إلى الصين خلال عامي 2022 و2023.

وظلت المكاسب محدودة مع ترقب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وارتفع عقد القمح الأكثر تداولا في مجلس شيكاغو للتجارة 1.9بالمئة إلى 7.96 دولار ونصف السنت للبوشل بحلول الساعة 1723 بتوقيت جرينتش).

وارتفع فول الصويا 0.9 بالمئة إلى 14.72 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل.

وتراجعت حبوب ذرة 0.4 بالمئة إلى 6.67 دولار للبوشل بسبب مخاوف بشأن الطلب على الصادرات.

وبالنسبة لهذا الشهر، انخفض القمح عشرة بالمئة، وسجل فول الصويا مكاسب تقترب من أربعة بالمئة وتراجعت الذرة 3.5 بالمئة.