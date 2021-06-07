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القوات الأفغانية تكشف عن خسائرها خلال 24 ساعة جراء التصعيد مع طالبان

7 - يونيو - 2021
عناصر من قوات الأمن الأفغانية

عناصر من قوات الأمن الأفغانية

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سقط أكثر من 150 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية، ما بين قتيل وجريح خلال آخر 24 ساعة وسط تصعيد مسلحي “طالبان” هجماتهم تزامنا مع انسحاب القوات الأجنبية.

وقال مسؤول أمني أفغاني كبير طلب عدم ذكر اسمه لعدم السماح له بالتحدث لوسائل الإعلام: “على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، للأسف سقط أكثر من 157 (قتيلا ومصابا) من القوات”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤولين الذين طلبوا أيضا عدم ذكر أسمائهم، أن قتالا يدور حاليا في 26 إقليما من إجمالي 34 في البلاد، ووصف أحدهم عدد القتلى والمصابين بأنه “مرتفع بشكل صادم”.

وتقول الحكومة إن الاشتباكات زادت مع مضي الولايات المتحدة قدما في عملية سحب كل قواتها المتبقية بحلول 11 سبتمبر.

وتجمدت إلى حد كبير المحادثات السياسية بين الحكومة و”طالبان” مع سحب واشنطن لقواتها بعد 20 عاما من الغزو الأمريكي الذي أطاح بـ”طالبان” من السلطة.

وتبادل الجانبان الاتهامات ببدء الاستفزازات وبالإخفاق في وقف الهجمات على المدنيين.

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