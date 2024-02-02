القوات الأمريكية: إسقاط مسيرة وتدمير زورق مفخخ بالبحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، مساء أمس الخميس، أنه تم إسقاط طائرة مسيّرة في خليج عدن، وتدمير زورق مفخخ للحوثيين في البحر الأحمر.

وقالت “سنتكوم” في بيان، إنه “في حوالي الساعة 5 صباح الخميس بتوقيت صنعاء (2:00 ت.غ) تمكنت القيادة المركزية من إسقاط طائرة من دون طيّار فوق خليج عدن (لم تحدد مصدرها)، دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار”.

وأوضحت أنه “في وقت لاحق من نفس اليوم، في حوالي الساعة 10:30 صباحا بتوقيت صنعاء (7:30 ت.غ)، تم استهداف وتدمير زورق مسيّر غير مأهول يحتوي على مواد متفجرة تابع للحوثيين ومدعوم من إيران”.

وأشارت إلى أن “القوات الأمريكية قامت بتحديد الزورق المسيّر، وقررت أنه يمثل تهديدا

وأضاف البيان: “بناء على ذلك تم توجيه ضربة (للزورق) أدت إلى تدميره، ما أدى إلى انفجارات كبيرة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار”.

ووفقا لسنتكوم، “أعقب ذلك في حوالي الساعة 12:45 ظهرا بتوقيت صنعاء (9:45 ت.غ) إطلاق صاروخين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه سفينة الشحن إم/ في كوي التي ترفع العلم الليبيري”.

وتابعت: “سقط الصاروخان في الماء دون أن يصطدما بالسفينة (..) لم تقع أي إصابات، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار في السفينة المذكورة أو سفن التحالف في المنطقة”.

ولم يصدر تعقيب فوري من جماعة الحوثي بشأن ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية حتى الساعة 21:30 (ت.غ).

وأعلنت مساء أمس الخميس، جماعة الحوثي اليمنية استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ “فلسطين المحتلة” بصواريخ بحرية.

وتضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ويشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر، بوتيرة متقطعة منذ 12 كانون الثاني/ يناير الماضي.