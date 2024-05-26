القوات الأمريكية دمرت مسيرة أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد 26 أيار/مايو 2024، أن القوات الأمريكية دمرت طائرة مسيرة أُطلقت فوق البحر الأحمر من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أن قواتها دمرت طائرة دون طيار “مسيرة” أطلقها الحوثيون من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، فوق خليج عدن، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت “سنتكوم” في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا: “في يوم 12 مايو/أيار حوالي الساعة 3:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون فوق خليج عدن، من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن”.