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القوات الأميركية والبريطانية تستهدف مواقع تابعة للحوثيين

منذ 13 دقيقة
سفينة في البحر الأحمر

سفينة في البحر الأحمر

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ذكرت قناة المسيرة التي تديرها حركة الحوثي اليمنية الاثنين أن التحالف العسكري الأمريكي البريطاني الذي يدافع عن السفن في البحر الأحمر شن عشرات الضربات الجوية على مدينة الحديدة وعدد من المناطق الساحلية الأخرى في غرب اليمن.

وتأتي هذه الضربات في أعقاب سقوط أول قتلى من المدنيين وغرق أول سفينة منذ أن بدأت الحركة المتحالفة مع إيران مهاجمة السفن التجارية في نوفمبر\تشرين الثاني، كما أنها تتزامن مع أول أيام شهر رمضان.

ولم تحدد قناة المسيرة، المنفذ الإخباري الرئيسي الذي يديره الحوثيون، الأهداف التي تعرضت للقصف إن وجدت، لكنها قالت إن أربعا من الغارات استهدفت منطقة رأس عيسى.

    المصدر :
  • رويترز

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