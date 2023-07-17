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القوات الأوكرانيا استعادت 18 كيلومترا مربعا من الأراضي في الشرق والجنوب

منذ 17 دقيقة
القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية

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أعلنت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية استعادت ما يقرب من 18 كيلومترا مربعا من الأراضي في شرق وجنوب البلاد خلال الأسبوع الماضي في إطار الهجوم المضاد على القوات الروسية.

وقالت في تحديثات عبر تيليجرام إن التقدم رفع إجمالي مساحة الأراضي التي استعادتها كييف حتى الآن منذ بدء الهجوم المضاد إلى أكثر من 210 كيلومترات مربعة.

وأضافت ماليار إن القوات استعادت سبعة كيلومترات مربعة في الأسبوع الماضي في اتجاه باخموت في الشرق، وهي مدينة صغيرة استولت عليها القوات الروسية في مايو أيار بعد المعركة الأكثر دموية في الحرب. وبذلك ارتفع إجمالي الأراضي التي تمت استعادتها في شرق البلاد إلى 31 كيلومترا مربعا.

وفي الجنوب، حيث تحاول القوات الأوكرانية التقدم نحو مدينتي برديانسك وميليتوبول، تمت استعادة ما يقرب من 11 كيلومترا مربعا في الأسبوع الماضي، وبذلك يصل الإجمالي إلى ما يقرب من 180 كيلومترا مربعا.

وتابعت ماليار أن القوات الروسية تتقدم منذ نهاية الأسبوع الماضي باتجاه مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركيف في الشرق.

    المصدر :
  • رويترز

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