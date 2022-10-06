القوات الأوكرانية تحرر مزيدا من الأراضي في شمال شرق البلاد

قال جنرال أوكراني (الخميس 6-10-2022) إن القوات المسلحة الأوكرانية تقدمت نحو 55 كيلومترا خلال الأسبوعين الماضيين في هجوم مضاد على القوات الروسية في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

أضاف البريجادير جنرال أوليكسي جروموف في إفادة صحفية أن أوكرانيا استعادت 93 تجمعا سكنيا وحررت أكثر من 2400 كيلومتر مربع في المنطقة منذ 21 سبتمبر أيلول.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تصريحات جروموف.

وتتقدم القوات الأوكرانية في جهتي الشرق والجنوب في إطار هجوم مضاد قال عنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه حقق تقدما كبيرا وسريعا.

وقال جروموف إن القوات الروسية تقاتل لإبطاء التقدم الأوكراني خارج كوبيانسك، وهي بلدة حُررت في الآونة الأخيرة وتعتبر مركزا للسكك الحديدية، وأوضح أن خسارتها عقّدت بشكل كبير من إجراءات الإمداد والتموين للقوات الروسية في المنطقة.

أضاف جروموف “في اتجاه بلدتي كوبيانسك وسفاتوف، يحاول العدو … إبطاء تقدم قواتنا”.