الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القوات الأوكرانية تحرر مزيدا من الأراضي في شمال شرق البلاد

منذ 44 دقيقة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

قال جنرال أوكراني (الخميس 6-10-2022) إن القوات المسلحة الأوكرانية تقدمت نحو 55 كيلومترا خلال الأسبوعين الماضيين في هجوم مضاد على القوات الروسية في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

أضاف البريجادير جنرال أوليكسي جروموف في إفادة صحفية أن أوكرانيا استعادت 93 تجمعا سكنيا وحررت أكثر من 2400 كيلومتر مربع في المنطقة منذ 21 سبتمبر أيلول.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تصريحات جروموف.

وتتقدم القوات الأوكرانية في جهتي الشرق والجنوب في إطار هجوم مضاد قال عنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه حقق تقدما كبيرا وسريعا.

وقال جروموف إن القوات الروسية تقاتل لإبطاء التقدم الأوكراني خارج كوبيانسك، وهي بلدة حُررت في الآونة الأخيرة وتعتبر مركزا للسكك الحديدية، وأوضح أن خسارتها عقّدت بشكل كبير من إجراءات الإمداد والتموين للقوات الروسية في المنطقة.

أضاف جروموف “في اتجاه بلدتي كوبيانسك وسفاتوف، يحاول العدو … إبطاء تقدم قواتنا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة يوتلسات
إنتفاضة إيران
يوتلسات تتهم إيران بالتشويش على أقمارها الصناعية
جو بايدن
بايدن: ندرس البدائل بعد قرار أوبك+ "المخيب للآمال"
الذهب مقابل الدولار
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟
قارب للمهاجرين في وسط البحر
غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر
سينتيا زرازير
بعد مفاوضات استمرّت لساعات.. زرازير تحصل على وديعتها