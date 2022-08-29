القوات الأوكرانية تخترق الدفاعات الروسية في عدة قطاعات قرب خيرسون

قال أوليكسي أريستوفيتش كبير مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي (الاثنين 29-8-2022) إن القوات الأوكرانية اخترقت الدفاعات الروسية في عدة قطاعات من خط المواجهة بالقرب من مدينة خيرسون في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه في الجنوب.

وأضاف أريستوفيتش في مقابلة بالفيديو على يوتيوب أن القوات الأوكرانية تقصف العبارات التي تستخدمها موسكو لتزويد جيب من الأراضي التي تحتلها روسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية بدأت بدعم من المساعدات العسكرية الغربية المتطورة، الاثنين، هجوما مضادا طال انتظاره لاستعادة الأراضي في الجنوب التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ غزوها قبل ستة أشهر.

واستولت روسيا في وقت قصير على أجزاء من جنوب أوكرانيا بالقرب من ساحل البحر الأسود، بما في ذلك مدينة خيرسون، في المرحلة الأولى من الحرب.

تقع منطقة خيرسون شمال شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وتطل سواحلها على البحر الأسود وبحر آزوف.

وإلى الغرب من خيرسون، قال مسؤولون محليون إن مدينة ميكولايف تعرضت لنيران روسية كثيفة اليوم الاثنين.

وقال رئيس البلدية أولكسندر سينكيفيتش إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب خمسة. وكتب على تطبيق تيليغرام أن منازل ومؤسسات تعليمية تعرضت للقصف.

ووقعت ميكولايف، وهي مركز لبناء السفن وبها ميناء نهري قبالة البحر الأسود، تحت وطأة قصف روسي مكثف طوال الحرب.