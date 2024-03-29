القوات الأوكرانية تسقط صاروخين روسيين فوق أوديسا

قال مسؤولون إن القوات الجوية الأوكرانية اعترضت صاروخين روسيين في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب البلاد بعد ظهر اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، حطامهما بنية تحتية مدنية مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وأشار رئيس بلدية أوديسا جينادي تروكانوف في منشور على تطبيق تيليجرام إلى وجود صبي يبلغ 15 عاما بين المصابين.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية عبر تطبيق تيليجرام “العدو يوجه بخبث ضربات صاروخية على المناطق الصناعية والسكنية في أوديسا”.

وتنفي موسكو تعمد استهداف المدنيين في الغزو واسع النطاق لأوكرانيا الذي بدأته في فبراير شباط 2022، رغم مقتل الكثيرين في ضربات جوية روسية متكررة في جميع أنحاء البلاد.

وشنت روسيا ضربة جوية كبيرة على منظومة الطاقة الأوكرانية في 22 مارس آذار، في إطار ما قالت موسكو إنه “انتقام” من الهجمات الأوكرانية على المناطق الروسية الحدودية.

وواصلت القوات الروسية استهداف منشآت الطاقة خلال الأسبوع الحالي.

وكثفت موسكو استخدام الصواريخ الباليستية، وهي أسرع بكثير من الصواريخ الموجهة ويصعب إسقاطها، لمهاجمة المدن الأوكرانية خلال الأيام القليلة الماضية.

وبعد أكثر من عامين على الغزو، تقدمت القوات الروسية ببطء في الآونة الأخيرة وتسيطر حاليا على نحو خمس الأراضي الأوكرانية في المناطق الشرقية والجنوبية.