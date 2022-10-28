القوات الأوكرانية تسيطر على طريق رئيسي في الشرق

أعلن مسؤولون موالون لكييف أنّ القوات الأوكرانية تسيطر إلى حد بعيد على طريق رئيسي يربط منطقتين تحتلهما روسيا في شرق البلاد.

وبعد الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في هجوم خاطف، تشق القوات الأوكرانية الآن طريقها ببطء شرقًا إلى منطقة لوغانسك، وتهدف إلى الاستيلاء على بلدتي سفاتوف وكريمينا اللتين تحتلهما روسيا. وتقع كريمينا على بعد 45 كيلومترًا جنوبي سفاتوف.

في السياق، قال “سيرغي جايداي”، حاكم منطقة لوغانسك للتلفزيون الرسمي: “الطريق من سفاتوف إلى كريمينا يخضع عمليا لسيطرة القوات المسلحة الأوكرانية. جنودنا يتقدمون يوميا”.

وأفاد مسؤول انفصالي تدعمه روسيا يوم الأربعاء بوقوع قتال عنيف في منطقتي كريمينا وسفاتوف، الواقعتين على خط المواجهة منذ أن طردت القوات الأوكرانية القوات الروسية من منطقة خاركيف المجاورة في أيلول.

وبشكل منفصل، قالت مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية إن عملاءها، الذين يقاتلون إلى جانب القوات النظامية، استولوا على قرية نيفسك يوم الأحد، وقتلوا 34 روسيا. وتقع نيفسك على بعد عشرة كيلومترات غربي الطريق الذي يربط بين سفاتوف وكريمينا.

هذا ولم يتضمن تقرير يومي صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أي إشارة إلى سفاتوف أو كريمينا. وذكر التقرير، الذي نُشر على فيسبوك، أن القوات الروسية قصفت عشرات الأهداف على طول خط المواجهة.