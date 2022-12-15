القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا

قال مسؤولون روس في المناطق التي ضمتها موسكو، الخميس، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها موسكو بشرق أوكرانيا خلال الليل في بعض أضخم الهجمات منذ سنوات.

وكتب أليكسي كوليمزين، رئيس البلدية المدعوم من روسيا، على تلغرام “في تمام الساعة السابعة صباحا، شنوا أكبر هجوم على وسط دونيتسك منذ عام 2014”.

وأضاف كوليمزين “أُطلق 40 صاروخا من راجمات صواريخ متعددة من طراز بي.إم -21 جراد على المدنيين في مدينتنا”. ووصف الهجوم بأنه جريمة حرب.

ولا تتمكن رويترز من التحقق من روايات ساحة المعركة من أي من الجانبين.

وقالت موسكو إنه من غير المحتمل وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد بعد ما يقرب من عشرة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، رافضة دعوة كييف لبدء سحب القوات بحلول عيد الميلاد كخطوة لإنهاء أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ولا تجري روسيا وأوكرانيا في الوقت الراهن محادثات لإنهاء القتال المستعر في الشرق والجنوب مع تحرك ضئيل من كلا الجانبين.

وعاد العنف إلى كييف أمس الأربعاء مع أول هجوم كبير بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية منذ أسابيع. وأصيب مبنيان حكوميان، لكن الدفاعات الجوية صدت الهجوم إلى حد كبير. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 13 طائرة مسيرة أسقطت.