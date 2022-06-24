القوات الأوكرانية تلقت الأوامر وستنسحب من سيفيرودونيتسك

القوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك تحاول الصمود في وجه الهجوم الروسي المتواصل (رويترز)

قال حاكم منطقة لوغانسك سيرهي غايداي، الجمعة، إنه “سيتعين سحب” القوات الأوكرانية من مدينة سيفيرودونيتسك، التي تحتل القوات الروسية معظمها.

وأضاف غايداي في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني: “ستضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك. تلقت الأوامر للقيام بذلك”.

وتابع: “البقاء في مواقع تحولت إلى حطام على مدى أشهر عدة فقط من أجل البقاء هناك ليس منطقيا”.

وذكر أن القوات الأوكرانية تصدت لهجوم روسي على الضواحي الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك، وهي آخر مدينة تحت السيطرة الأوكرانية الكاملة في المنطقة.

وكتب غايداي على تطبيق تيليغرام للرسائل أن روسيا سيطرت على قرية ميكولايفكا، الواقعة بالقرب من طريق سريع رئيسي يؤدي إلى ليسيتشانسك، والتي كانت مسرحا لقتال عنيف.

وأضاف أن القتال مستمر في مدينة سيفيرودونيتسك، حيث تتقدم قوات روسيا ببطء منذ عدة أسابيع.