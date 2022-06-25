القوات الأوكرانية تنسحب من سيفيرودونيتسك

قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إن القوات الأوكرانية أكملت انسحابها من مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا.

وقال الجيش في إفادة بأحدث التطورات الميدانية “بعد انسحاب وحداتنا العسكرية، يعمل العدو على تعزيز مواقعه في سيفيرودونيتسك”.

انتقلت المعارك العسكرية في روسيا الى الشرق منذ أسابيع، بعدما انسحبت القوات الروسية من محيط العاصمة كييف لتحكم سيطرتها على إقليم دونباس حيث يتمركز الانفصاليون الموالون لروسيا.

وكان لمنطقة سيفيرودونيتسك النصيب الأكبر من العمليات الميدانية، وبعد أسابيع من القتال والقصف، سقطت المدينة في أيدي القوات الروسية.

اذ أكّد رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أن القوات الروسية احتلت بالكامل المدينة الاستراتيجية الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا بعد أسابيع من القتال والقصف.

وقال رئيس البلدية “أولكسندر ستريوك”، في التلفزيون الوطني،: “المدينة الآن تحت الاحتلال الروسي بالكامل. إنهم يحاولون إقامة نظامهم الخاص، وفي حدود علمي قاموا بتعيين قادة بشكل ما”.

كذلك أشار الى أنه من غير الممكن مغادرة المدينة إلا إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا.