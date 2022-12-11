القوات الأوكرانية تهاجم مدينة ميليتوبول المحتلة

معارك عنيفة في عدة محاور بأوكرانيا

قالت السلطات التي نصبتها روسيا في مدينة ميليتوبول ذات الموقع الاستراتيجي إن أوكرانيا هاجمت المدينة المحتلة في جنوب شرق البلاد مساء أمس (السبت 10-12-2022).

وقالت السلطات الموالية لموسكو إن هجوما صاروخيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، في حين قال رئيس البلدية المنفى إن عشرات “الغزاة” لقوا حتفهم.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من أنباء الهجمات أو القتلى.

وقال يفجيني باليتسكي الحاكم الذي عينته موسكو للجزء المحتل من منطقة زابوريجيا على تطبيق تيليغرام إن “أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين ووصلت أربعة إلى أهدافها”.

وأضاف أن “مركزا ترفيهيا” كان الناس يتناولون فيه الطعام دُمر خلال الهجوم الأوكراني بصواريخ هيمارس.

وقال رئيس البلدية المنفي إيفان فيدوروف على قناته على تيليغرام إن الهجوم أصاب كنيسة حولها الروس إلى مكان للتجمع.

وقال فلاديمير روجوف وهو مسؤول آخر عينته موسكو في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية في زابوريجيا إن حريقا هائلا نجم عن الهجوم اجتاح المركز الترفيهي. وبث مقطع مصور لمبنى يحترق.

وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ميليتوبول وهي مركز صناعي ونقل رئيسي تحتله روسيا منذ مارس آذار مفتاح الدفاع عن الجنوب.

وقال أريستوفيتش في مقابلة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي “إذا سقطت ميليتوبول سينهار خط الدفاع بأكمله على طول الطريق إلى خيرسون. ستحصل القوات الأوكرانية على طريق مباشر إلى شبه جزيرة القرم”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الأوكراني بشأن الهجمات. وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأوكرانية قد قالت أمس السبت إنها شنت هجمات على ميليتوبول.