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القوات الإسرائيلية تقتل طفلاً في قلقيلية بالضفة الغربية

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2023 1:39 صباحًا
فارس أبو سمرة

فارس أبو سمرة

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان في ساعة مبكرة من صباح (الخميس 27-7-2023) إن طفلا فلسطينيا استشهد برصاص إسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

ولم تذكر الوزارة في بيانها الذي جاء مقتضبا المزيد من التفاصيل، إلا أن وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات إسرائيلية حيا في المدينة.

وأكدت مصادر متابعة أن الطفل الفلسطيني الشهيد يدعى فارس أبو سمرة ويبلغ من العمر 14 عاماً.

ووقعت المواجهات، إثر اقتحام القوات الاسرائيلية “حي النقار” في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى وقوع صدامات، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت لتفريق المحتجين.

وفي وقت سابق، لقي شاب فلسطيني من بلدة سبسطية شمالي نابلس مصرعه إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه، حيث دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قتل الجيش الإسرائيلي للشاب، وحملت تل أبيب المسؤولية.

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