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القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا خلال اشتباك في الضفة الغربية

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2022 6:07 مساءً
جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

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أفاد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية بأن شرطة الحدود قتلت السبت فلسطينيا بالرصاص، كان يلقي قنبلة حارقة عليها خلال اشتباك في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المتحدث أن أفراد شرطة الحدود، الذين كانوا بالقرب من بلدة العيزرية، تعرضوا لهجوم مجموعة من الفلسطينيين الذين رشقوهم بالحجارة والقنابل الحارقة، وقال المتحدث إن أفراد الشرطة أطلقوا النار على أحد الرجال بينما كان يلقي قنبلة حارقة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص في الحادث.

وقالت إن القتيل الذي يبلغ من العمر 18 عاما توفي “متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في العنق، ببلدة العيزرية في القدس”.

ويتصاعد العنف في الضفة الغربية، التي يريد الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم المستقلة في المستقبل، منذ توقف المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة مع إسرائيل في عام 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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