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القوات البحرية المشتركة تحذّر السفن: للابتعاد عن باب المندب!

منذ 21 دقيقة
من هجوم حوثي سابق على سفينة في باب المندب (أرشيفية - رويترز)

من هجوم حوثي سابق على سفينة في باب المندب (أرشيفية - رويترز)

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كشفت رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو) في مذكرة وزعتها على أعضائها، أنّ القوات البحرية المشتركة (سي.إم.إف) تحذر كل السفن “بالابتعاد لمسافة كبيرة عن باب المندب”.

وأضافت إنترتانكو في المذكرة التي اطلعت عليها رويترز: “من المتوقع أن تستمر فترة التهديد لعمليات الشحن لعدة أيام”.

وسي.إم.إف هي شراكة بحرية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة من البحرين، حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي. وتضم القوات البحرية المشتركة 39 عضوًا، بما يشمل دولًا في حلف شمال الأطلسي ودولًا أوروبية ودولًا من المنطقة ودولًا أخرى.

وتمثل رابطة إنترتانكو الجزء الأكبر من أسطول الناقلات المستقلة في العالم، حيث تضم حوالي 185 شركة مستقلة تشغل أكثر من أربعة آلاف سفينة.

    المصدر :
  • رويترز

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