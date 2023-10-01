القوات الجوية: أوكرانيا تسقط 16 مسيرة من أصل 30 أطلقتها روسيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية الأحد إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 16 من إجمالي نحو 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وأضافت عبر تطبيق تيليغرام أن روسيا أطلقت الطائرات المسيرة من الاتجاهات الجنوبية والجنوبية الشرقية والشمالية.

وذكرت السلطات أن منطقة تشيركاسي بوسط أوكرانيا تعرضت للهجوم.

وقال إيهور تابوريتس حاكم تشيركاسي ​​عبر تيليغرام “خلال الليل، هاجم العدو منطقتنا تشيركاسي بكثافة بطائرات مسيرة هجومية. ولسوء الحظ، كانت هناك ضربات على البنية التحتية الصناعية في (مدينة) أومان”.

وتابع “نتيجة لذلك، اندلعت حرائق في مستودعات. وعلى وجه الخصوص تلك التي تم فيها تخزين الحبوب”، مضيفا أن شخصا أصيب.

وقال المكتب الرئاسي الأوكراني في بيان إن البنية التحتية المدنية ومستودعات تضررت أيضا في منطقة ميكولايف الجنوبية ومنطقة دنيبروبتروفسك شرق البلاد.