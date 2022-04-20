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القوات الروسية تحصل على صواريخ سارمات الجديدة

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 11:08 مساءً
صواريخ روسية

صواريخ روسية

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس وكالة الفضاء الروسية، دميتري روزوجين قوله، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الروسية ستبدأ الحصول على صواريخ سارمات الباليستية الجديدة العابرة للقارات فور اكتمال تجربتها.

وذكرت الوكالة نقلا عن دميتري روزوجين أن التسليم سيبدأ في خريف هذا العام.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت روسيا إنها اختبرت لأول مرة صاروخ سارمات الباليستي الجديد العابر للقارات، وهو إضافة جديدة طال انتظارها إلى ترسانتها النووية.

روسيا تصعّد.. اختبار صاروخ باليتسي

قالت روسيا اليوم الأربعاء إنها أجرت اختبارا لصاروخ سارمات الباليستي الجديد العابر للقارات، وهو سلاح استراتيجي قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه لا شبيه له في أي مكان آخر وسيجبر كل من يحاولون تهديد روسيا للتفكير أكثر من مرة.

وأظهر التلفزيون لقطات لبوتين وهو يستمع لإفادات من الجيش بشأن إطلاق الصاروخ من بليسيتسك في شمال غرب البلاد ليضرب أهدافا في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، يوم الأربعاء بأن “الإطلاق الأول لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز “سارمات” تم في إطار “اختبارات حكومية”.

وتم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل مسار الصاروخ، وقالت الوزارة إن رؤوسا حربية للتدريب وصلت إلى “منطقة معينة” في إقليم “كامتشاتكا”.

من جهته هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الروسي على الاختبار الناجح لصاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات، وأشار إلى”أنه لا يوجد له نظير في العالم”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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