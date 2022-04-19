القوات الروسية تسيطر على مدينة كريمينا بشرق أوكرانيا

أعلن سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية انسحبت من المدينة.

ويبدو أن كريمينا، التي يزيد عدد سكانها على 18 ألف نسمة والتي تبعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرقي العاصمة كييف، هي أول مدينة يتم الاستيلاء عليها في هجوم روسي جديد في شرق أوكرانيا.

وقال جايداي في إفادة صحفية إن “كريمينا تحت سيطرة الروس. لقد دخلوا المدينة”.

وأضاف “اضطر مدافعونا للانسحاب. حصنوا أنفسهم في مواقع جديدة ويواصلون قتال الجيش الروسي”. وقال إن القوات الروسية هاجمت المدينة “من جميع الجهات”.

وقال حاكم لوجانسك “من غير الممكن إحصاء عدد القتلى بين السكان المدنيين. لدينا إحصاء رسمي، نحو مئتي قتيل، لكن العدد أكثر بكثير في الواقع”. ولم يوضح الفترة الزمنية التي سقط خلالها القتلى.

وتنفي روسيا، التي بدأت ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” يوم 24 فبراير شباط في أوكرانيا، استهداف المدنيين. وقالت أوكرانيا أمس الاثنين إن القوات الروسية شنت هجوما جديدا يتركز على شرقها بعد أن أعادت تلك القوات تجميع صفوفها.

وقالت سلطات كييف إن المرحلة الثانية من الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت بتركيز موسكو قواتها في إقليم دونباس شرقي البلاد بهدف السيطرة عليه، وفي مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، بدأت عناصر من قوات الانفصاليين المدعومين من موسكو اقتحام آخر معاقل القوات الأوكرانية في المدينة.

وبسبب اشتداد المعارك بين القوات الأوكرانية من جهة والقوات الروسية وقوات الانفصاليين في مناطق الشرق لن يتم إجلاء أي مدنيين من مناطق القتال اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.