القوات الروسية تقول انها تحقق مكاسب متزايدة في شرق أوكرانيا

قالت القوات الروسية إنها الاثنين لتضيف المزيد لأكبر مكاسبها منذ أشهر، بعد معارك بلا هوادة تصفها كييف بأنها موجة من الهجمات البشرية التي تظهر أن موسكو لا تضع أرواح رجالها بعين الاعتبار.

وقال دينيس بوشيلين، الحاكم الذي نصبته روسيا على منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها، إن القوات رسخت موطئ قدم لها فوليدار، وهو منجم فحم كانت أطلاله معقلا أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وكان رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة قال أمس الاحد 29\1\2023 إن مقاتليه ضمنوا السيطرة على قرية بلاهوداتني، بالقرب من شمال باخموت، وهي مدينة كانت موضع تركيز للهجمات الروسية المستمرة منذ أشهر.

وقالت كييف إنها صدت هجمات على بلاهوداتني وفوليدار، لكن مواقع القتال تكشف عن مكاسب روسية واضحة تحدث بشكل تدريجي، بعد نحو شهرين من تجمد خطوط المواجهة إلى حد كبير في مكانها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور في وقت متأخر من يوم أمس الأحد 29\1\2023 “الوضع صعب للغاية، هناك هجمات روسية مستمرة (في) باخموت وفوليدار وقطاعات أخرى في منطقة دونيتسك”.

وأضاف “العدو لا يضع جنوده في الحسبان ويواصل هجماته المكثفة رغم حجم خسائره”.