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القوات الروسية تكشف معلومات عن الغارات الإسرائيلية على مصياف في سوريا

منذ 44 ثانية
آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2022 10:48 مساءً
غارات اسرائيلية على سوريا-ارشيفية

غارات اسرائيلية على سوريا-ارشيفية

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نقلت وكالة أنباء تاس عن القوات الروسية المتمركزة في سوريا القول (الجمعة 26-8-2022) إن أربع طائرات إسرائيلية أطلقت ما مجموعه أربعة صواريخ كروز و16 قنبلة موجهة ضد منشأة في مدينة مصياف.

ونقلت تاس عن ضابط روسي كبير أن القوات السورية التي استخدمت أسلحة روسية الصنع مضادة للطائرات أسقطت صاروخين وسبع قنابل موجهة. ونقلت عنه قوله إن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الغارات الإسرائيلية طالت كل من طريق وادي العيون غرب مصياف ومنطقة البحوث العلمية، ومنطقة السويدة جنوب شرق مصياف، وسط معلومات عن استهداف منطقة جب رملة أيضاً.

وطال القصف الإسرائيلي أيضاً مواقع ومستودعات للميليشيات التابعة لإيران هناك.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي رقم 21 على الأراضي السورية خلال العام 2022، وهو الثالث على محافظة حماة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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