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القوات الروسية صدت هجوما بطائرة مسيرة في القرم

منذ 5 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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أفاد حاكم عينته روسيا في منطقة القرم، السبت، أن قوات البحرية الروسية صدت هجوما بطائرة مسيرة في خليج سيفاستوبول، مقر أسطول البحر الأسود، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وكتب ميخائيل رازفوجيف حاكم سيفاستوبول على تطبيق تيليجرام “صدت سفن أسطول البحر الأسود هجوما بطائرة مسيرة في مياه خليج سيفاستوبول”.

وأضاف “لم يصب شيء في المدينة. ما زلنا هادئين والوضع تحت السيطرة”.

وقال مسؤولون محليون إن العبارات والقوارب توقفت مؤقتا عن عبور خليج سيفاستوبول.

وسيفاستوبول هي أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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