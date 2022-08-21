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القوات الصومالية أنهت حصار فندق استمر لـ 30 ساعة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2022 9:35 صباحًا
عناصر من الجيش الصومالي

عناصر من الجيش الصومالي

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قال ضابط بالجيش الصومالي لرويترز الأحد، إن القوات الصومالية أنهت حصارها لفندق بالعاصمة مقديشو مضيفا أنها ما زالت تزيل المتفجرات المتناثرة حول المبنى.

ولقى ما لا يقل عن 12 شخصا، معظمهم مدنيون، مصرعهم خلال مواجهة بين قوات النخبة الصومالية ومسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة استمرت 30 ساعة بعد أن هاجموا فندق حياة في العاصمة واحتجزوا رهائن الجمعة.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن قائد أمني في وقت سابق قوله إن جميع المسلحين قتلوا، وكان هجوم الجمعة أول حادث كبير من نوعه منذ تولى الرئيس حسن شيخ محمود منصبه في مايو أيار.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقاتل الحركة للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ أكثر من عشر سنوات وتسعى للسيطرة على الحكم وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وفندق الحياة هو فندق شهير يرتاده المشرعون وغيرهم من المسؤولين الحكوميين.

    المصدر :
  • رويترز

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