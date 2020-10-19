استمع لاذاعتنا

القوات الهندية تلقي القبض على جندي صيني ضل طريقه عبر الحدود

منذ 18 دقيقة
الحدود الهندية الصينية

الحدود الهندية الصينية

A A A
طباعة المقال

ألقت القوات الهندية القبض على جندي صيني، اليوم (الاثنين)، بعد أن ضل طريقه عبر الحدود المتنازع عليها في منطقة لاداخ في شرق البلاد، حيث تدور مواجهة عسكرية بين الجانبين.

وذكر متحدث باسم الجيش الهندي أن الجندي، الذي تم تعريفه على أنه جندي في جيش «التحرير الشعبي الصيني»، ربما ضل طريقه عن غير قصد ودخل إلى الأراضي التي تسيطر عليها الهند، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال المتحدث، إن الجندي حصل على المساعدة الطبية والطعام وملابس للتدفئة، وسوف يعاد إلى الجيش الصيني، وفقاً للبروتوكولات والإجراءات المعمول بها. وتخوض الجارتان المسلحتان نووياً مواجهة خطيرة منذ مايو (أيار) على طول خط السيطرة الفعلية، وهو حدود غير رسمية، في منطقة لاداخ الجبلية.

وقُتل 20 جندياً هندياً في يونيو (حزيران)، في أسوأ مواجهة بين الجارتين منذ 45 عاماً. وتجري الصين والهند حالياً محادثات لتهدئة الوضع وسحب القوات، لكن لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن.

وتحصنت القوات من كلا الجانبين من فصل الشتاء القاسي في جبال الهيمالايا على طول خط السيطرة في التضاريس الجبلية الرحبة على ارتفاعات تتراوح بين 4500 و5500 متر.

المزيد من أخبار العالم

البرلمان الأوروبي-أرشيفية
دقيقة صمت في البرلمان الأوروبي حداداً على المدرّس الفرنسي
كندا تمدد قيود السفر مع الولايات المتحدة لمدة شهر
كندا تمدد قيود السفر مع الولايات المتحدة لمدة شهر بسبب كورونا
واشنطن تتهم ستة عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات إلكترونية
واشنطن تتهم ضباط روس بهجمات إلكترونية عالمية.. هي الأكثر تخريبا وتدميرا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سيرجيو أغويرو
بالفيديو: لمسة أنثوية كادت أن تتسبب بطرد أغويرو
فصيلة الدم تساهم في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا
من خلال فصيلة دمك ستعرف إذا كنت معرضا للإصابة بكورونا
صورة تعبيرية لـ الخوارزمي
صور: لماذا تمسك العرب بالأرقام الهندية وتمسك الغرب بأرقام الخوازمي؟