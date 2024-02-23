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القيادة الأمريكية: دمرنا طائرات مسيرة وصاروخين كروز لـ"الحوثيين" في اليمن والبحر الأحمر

منذ ساعة واحدة
سفن أمريكية في البحر الأحمر

سفن أمريكية في البحر الأحمر

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قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، إن قواتها دمرت طائرات مسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن تابعين لجماعة الحوثي في كل من اليمن والبحر الأحمر بعدما تبين له أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية.

وبحسب القيادة فإن الضربات أصابت أربع طائرات مسيرة وصاروخين كروز كانت معدة للانطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. وأضاف أن الجيش أسقط أيضا ثلاث طائرات مسيرة هجومية بالقرب من سفن تجارية بالبحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية إن الضربات نفذت يومي الخميس والجمعة. وأضافت أن السفن لم تصب بأضرار.

    المصدر :
  • رويترز

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