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القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون يطلقون صاروخين باليستيين نحو البحر الأحمر

منذ ساعتين
إطلاق صاروخ - الحوثيون

إطلاق صاروخ - الحوثيون

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ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس أن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن صوب البحر الأحمر في ساعة مبكرة من صباح السبت مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

    المصدر :
  • رويترز

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