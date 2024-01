القيادة المركزية الأميركية: الحوثي يشن هجوما "معقدا" بمسيرات وصواريخ كروز

أشارت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، إلى أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران تشن هجومًا معقدًا بطائرات إيرانية بدون طيار مصممة للهجوم في اتجاه واحد (OWA UAVs)، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى الجنوب الأحمر باتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.

وفي بيان لها، قالت سنتكوم إنه تم إسقاط ثمانية عشر طائرة بدون طيار من طراز OWA، وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن بجهد مشترك لطائرات F/A-18 من يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN 69)، ويو إس إس جرافلي (DDG 107)، ويو إس إس لابون (DDG 58)، يو إس إس ماسون (DDG 87)، والمملكة المتحدة HMS Diamond (D34).

Houthi Attack on International Shipping

On Jan. 9, at approximately 9:15 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis launched a complex attack of Iranian designed one-way attack UAVs (OWA UAVs), anti-ship cruise missiles, and an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled… pic.twitter.com/KWPRidwiWI

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 10, 2024