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القيادة المركزية الأميركية: الحوثي يشن هجوما "معقدا" بمسيرات وصواريخ كروز

منذ ساعتين
أحد عناصر جماعة الحوثي

أحد عناصر جماعة الحوثي

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أشارت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، إلى أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران تشن هجومًا معقدًا بطائرات إيرانية بدون طيار مصممة للهجوم في اتجاه واحد (OWA UAVs)، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى الجنوب الأحمر باتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.

وفي بيان لها، قالت سنتكوم إنه تم إسقاط ثمانية عشر طائرة بدون طيار من طراز OWA، وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن بجهد مشترك لطائرات F/A-18 من يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN 69)، ويو إس إس جرافلي (DDG 107)، ويو إس إس لابون (DDG 58)، يو إس إس ماسون (DDG 87)، والمملكة المتحدة HMS Diamond (D34).

وأضافت أن هذا هو الهجوم السادس والعشرون للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي 3 يناير، أصدرت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بيانًا مشتركًا جاء فيه أن “الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي أو التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة”.

 

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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