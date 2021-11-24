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القيادة المركزية الأميركية: مستعدون “لخيار عسكري محتمل” في حال فشل المحادثات النووية مع إيران

24 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2021 7:17 مساءً
القيادة المركزية الأميركية

القيادة المركزية الأميركية

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نقلت مجلة “تايم” الأميركية عن قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي الأربعاء أن قواته مستعدة “لخيار عسكري محتمل” في حال فشل المحادثات النووية مع إيران.

وقال ماكنزي في تصريحات للمجلة: “الدبلوماسيون يتولون القيادة في هذا الأمر، لكن القيادة المركزية لديها دائما مجموعة متنوعة من الخطط التي يمكننا تنفيذها إذا صدر توجيه بذلك”.

وأضاف أن طهران لم تتخذ قراراً للمضي قدماً في تصنيع رأس حربي حقيقي، لكنه يشاطر حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مخاوفهم بشأن التقدم الذي أحرزته إيران.

وأشار ماكنزي إلى أن إيران لم تقم بعد بالتوصل إلى تصميم رأس حربي صغير بما يكفي ليتم تثبيته فوق أي من صواريخها الباليستية البالغ عددها 3 آلاف.

وأوضح أيضاً أن إيران أظهرت أن صواريخها لديها قدرة مثبتة على ضرب الأهداف بدقة، مضيفا أن الشيء الوحيد الذي فعله الإيرانيون خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية هو بناء منصة صواريخ باليستية ذات قدرة عالية.

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