القيادة المركزية: قوات أمريكية تدمر مُسيرة فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون من اليمن

قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الاثنين إن قوات أمريكية دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر في وقت مبكر من الصباح كانت قد أُطلقت من منطقة في اليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

فيما قال حركة الحوثي اليمنية الاثنين إنها هاجمت ثلاث سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر، كما استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

وأضافت الحركة المتحالفة مع إيران أنها استهدفت السفينتين الأمريكية لاريجو ديزرت والإسرائيلية ميتشلا في المحيط الهندي والسفينة مينرفا ليزا في البحر الأحمر.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل على غزة.

هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن غارة جوية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين في رفح لم يكن مقصودا أن تُسقط قتلى وجرحى من المدنيين وإنها سيجري التحقيق فيها.

وأضاف في خطاب بالكنيست قاطعته صيحات استهجان من مشرعين معارضين “في رفح، أجلينا بالفعل نحو مليون ساكن غير مقاتل وعلى الرغم من جهودنا القصوى لكي لا نؤذي غير المقاتلين، حدث للأسف شيء خاطئ على نحو مأساوي”.

وتابع “نحقق في الواقعة وسنتوصل إلى استنتاجات، لأن هذه سياستنا”.

هذا وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين 27 أيار/مايو 2024، إن 45 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 23 امرأة وطفلا ومسنا، استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح.

وذكرت الوزارة أن عدد من تأكد مقتلهم في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول بلغ 36050 فلسطينيا على الأقل بالإضافة إلى 81026 مصابا. كما تقول الوزارة إن آلاف القتلى الآخرين لم يتم انتشالهم بعد من تحت الأنقاض.