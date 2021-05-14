الكاظمي: اسم العراق أكبر بكثير من أن يكون حديقة خلفية لأحد

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة ألقاها مساء أمس الخميس بمناسبة مرور سنة على تشكيل الحكومة، التأكيد على سعي الحكومة لحصر السلاح المتفلت بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية، مشدداً على أن الأخيرة عززت خلال العام الماضي سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها.

وقال “اسم العراق أكبر بكثير من أن يكون حديقة خلفية لأحد أو ملعباً لمغامرات أحد، بل هو عامل سلام واستقرار للمنطقة والعالم”.

“فرق الموت”

وكشف الكاظمي أن مئات المعتقلين من الخارجين على القانون وعناصر فرق الموت التي أرعبت أهل البصرة، موقوفون.

وكانت المدينة الجنوبية شهدت خلال الأشهر الماضية عدة اعتداءات وعمليات خطف وقتل لعدد من الناشطين.

وفيما يتعلق بمكافحة جيوب داعش، أوضح أن القوات الأمنية حققت تطوراً لافتاً على صعيد مواجهة بقايا التنظيم الإرهابي.

“انتخابات نزيهة وعادلة”

أما عن الانتخابات المزمع عقدها في أكتوبر المقبل، فلفت إلى أن الحكومة التي ولدت في ظرف استثنائي خطير، مهمتنا الأساسية هي إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

وقال: “حددنا العاشر من تشرين الأول لهذا العام موعداً نهائيا للانتخابات المُبكرة، ومجلس الوزراء ملتزم بتقديم كل الدعم لإنجاح الانتخابات”.

إلى ذلك، نبه لخطورة الوضع الاجتماعي في البلاد، قائلا: “العراق يقف على مُفترق طُرق جرّاء أزمة اجتماعية حادّة، وقوانا وأحزابنا السياسية الوطنية مدعوة إلى استحضار جوهر هذا الوطن والتكاتف معاً لحمايته”، وذلك بحسب “العربية”.