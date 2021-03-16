الكاظمي: العراق يحتاج إلى حوار صريح وشفاف ومسؤول

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن العراق يحتاج إلى حوار صريح وشفاف ومسؤول يوقف الأيام الحزينة، وفقا لتعبيره.

وذكر بيان حكومي، أن “الكاظمي استقبل عددا من نواب محافظة حلبجة في الذكرى الثالثة بعد الثلاثين لمجزرة قصفها بالأسلحة الكيمياوية إبان عهد نظام صدام حسين”.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن “شعبنا تقاسم الأيام القاسية والحزينة، ليس في مرحلة النظام الدكتاتوري فحسب، بل في الحقب اللاحقة أيضا”.

وأضاف، أن “الألم يجب أن يتوقف في العراق وأن نصنع الأمل بديلًا عنه، يجب أن يكون مستقبل أجيال شعبنا أفضل من ماضيهم، ومسؤولية هذا التحول تقع على عاتقنا وعلى كل متصد للمسؤولية”.

وأشار إلى أن “طرح مبادرة الحوار الوطني هو جوهر هذا الأمل، وعلى امتداد وطننا نحتاج إلى حوار صريح وشفاف ومسؤول يوقف دوامة الأيام الحزينة، والحوار لا يحتاج إلى مناسبة، فهو السبيل الوحيد لبناء الدولة وتعميق قيمها وترسيخ مفاهيمها حتى تتمكن من النجاح”.

والأسبوع الماضي، دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى “حوار وطني” يضم القوى السياسية والشبابية والمحتجين، وذلك بحسب RT