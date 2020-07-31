الكاظمي: انتخابات تشريعية مبكرة في العراق في حزيران المقبل

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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عن تحديد يوم السادس من حزيران 2021، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن هدفه منذ تكليفه كان إنقاذ العراق من الفوضى، مضيفاً أن الصراعات الداخلية والدولية تهدد أمن العراق ومستقبل شعبه، وأنه شخصياً يواجه حملة منذ تشكيل الحكومة العراقية.

وحول الانتخابات البرلمانية، قال الكاظمي “نعمل لانتخابات حرة تنتج برلمانا يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب”. ووفقا لها، فإن الانتخابات المبكرة ستكون في 6 يونيو من عام 2021.

وناشد الكاظمي العراقيين للاصطفاف في الانتخابات لتغيير المشهد في البلاد.

وأردف أن الحكومة تعمل على الحد من الأزمة في العراق وسط توقع بتفاقم الوضع، مشددا أنه لا حلول للأزمات في العراق من دون استعادة دور الدولة.

وأعلن أن حملة المنافذ الحدودية التي أجريت في العراق كانت دليلا على استعادة سيادة العراق، مشيرا إلى أن بعض المنتفعين وأصحاب المصالح لا تناسبهم الإصلاحات في العراق.

وأشار إلى أن الحكومة لن تتنازل عن دماء العراقيين الذين سقطوا في التظاهرات، مضيفا أنه تم تحديد المتورطين بدماء المتظاهرين خلال 72 ساعة فقط.

واستطرد أنه لن يتم السماح للسلاح المتفلت في خطف إرادة العراقيين.

ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.