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الكاظمي لداعش: لا تجرّبونا… ستفشلون!

منذ 18 دقيقة
الكاظمي

الكاظمي

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توجّه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الى ىتنظيم “داعش” قائلا: “لا تجربونا فقد حاولتم وفشلتم وستفشلون”.

وقال خلال زيارته الحدود العراقية السورية: “زيارتنا اليوم تأتي للإشراف المباشر على الإجراءات والاحتياطات المعمول بها من قبل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية، وحضورنا لهذا المكان تأكيد على حضور الدولة القوي، وجاهزية قواتنا المسلحة للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن بلدنا واستقراره”.

وأضاف: “استمعنا إلى الإيجاز الأمني، وأنا على اطلاع مباشر ومتابعة يومية لتطورات الأحداث المختلفة، وكلي ثقة بقدراتكم وعزيمتكم على حماية العراق والعراقيين، والتصدي لحماقات إرهابيي الخارج والداخل، الساعين إلى تكريس الفوضى، وتقويض مؤسسات الدولة، لمصالحهم الشخصية، لكن خاب فألهم”.

وتابع الكاظمي: “”أقول لإرهابيي داعش، لا تجربونا فقد حاولتم كثيرا وفشلتم، وستحاولون كثيرا وستفشلون. تعلمون جيدا أننا نلاحقكم، داخل العراق وخارجه، وتعلمون جيدا أن دم العراقيين بالنسبة لنا غال جدا وستدفعون ثمن كل حماقة ارتكبتموها”.

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