الخميس 1 ربيع الأول 1443 ﻫ - 7 أكتوبر 2021 |
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الكاظمي للعراقيين: اختاروا من يمثلكم بحرية!

منذ 51 دقيقة
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

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غرد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس عبر حسابه على تويتر قائلاً: ” انهى مجلس النواب فترته النيابية تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل 10 تشرين الأول”.

وأضاف: “شعبنا على امتداد الوطن الغالي، الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة”.

وخاطب العراقيين قائلا: “اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية، اصنعوا التغيير بإرادتكم”.

    المصدر :
  • Newlines Magazine

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