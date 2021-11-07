الكاظمي: من حاولوا اغتيالي معروفون وسيجري كشفهم

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب اجتماع أمني يوم الأحد إن من يقفون وراء محاولة اغتياله معروفون جيدا وسيجري كشفهم.

وأضاف في بيان نشره مكتبه “سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس، نعرفهم جيدا وسنكشفهم”.

وأكد الكاظمي، خلال جلسة الحكومة العراقية، إن “هناك من يحاول أن يعبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات”، مضيفا “ونحن نريد بناء دولة”.

وقال رئيس الوزراء إن “يد العدالة سوف تصل إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي”، الذي قتل قبل أشهر في بغداد، وانتشرت إشاعات عن تبني إحدى المنصات الإعلامية للمسؤولية عن مقتله.

وأشار الكاظمي إلى أن العراق “يمر بتحديات عدة ليست وليدة اليوم وليست نتاج هذه الحكومة وتمكّنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية”، مضيفا أن “نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة”.

وقال الكاظمي “أمرنا بفتح التحقيق الفوري في الأحداث التي حصلت مع المحتجين أمام المنطقة الخضراء وسنضع أي متجاوز خلف القضبان ونقدمه للعدالة”.

وأكد “حاربنا الفساد ولن نتوقف عن ملاحقة الفاسدين ولن نسمح بأي توسط لهؤلاء ولن يفلتوا من العدالة”، مضيفا “منعنا انزلاق العراق في حرب إقليمية وتمّكنا من العبور بالبلد إلى بر الأمان”.

وقدم الكاظمي شكره إلى “قادة وزعماء المنطقة والعالم الذين اتصلوا أو أرسلوا رسائل أو أصدروا مواقف تتضامن مع الدولة العراقية”، كما شكر “كل القوى السياسية التي عبرت عن دعمها لمفهوم الدولة إزاء اللادولة”.

ووصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي بـ”الإرهابي” وأعرب عن إدانته الشديدة للحادث.

وكان رئيس الحكومة نجا من محاولة اغتيال، فجر الأحد، بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد.

من ناحية أخرى أمر الكاظمي بنشر دبابات الجيش في شوارع بغداد.

وأفادت مصادر صحفية بأن العشرات من دبابات الجيش انتشرت في بعض شوارع العاصمة، وتجولت في محيط المنطقة الخضراء حيث مقر إقامة الكاظمي